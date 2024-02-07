CHP’li Lütfü Savaş’tan adaylık kararı (Depremzedeler protesto etmişti)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart’taki yerel seçim için Hatay’dan bir kez daha aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan adaylık durumuna ilişkin açıklama geldi.



Savaş, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümünde düzenlenen yürüyüşte, depremzedeler tarafından protesto edilmişti.



Protestolar üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz.” demişti.



Lütfü Savaş, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığına ilişkin açıklama yaptı.



“Korkmayacağım sinmeyeceğim yılmayacağım.” diyen Lütfü Savaş, dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir görüşme yaptığını söyledi.



Savaş, “Sayın genel başkanımızın duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız’ diyor.” şeklinde konuştu.

PROVOKASYON İDDİASI

Anma törenindeki protesto için, “Bizim Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz olabilir. Biz hemşehrilerimizin bize sitemini emir sayarız. O sitemler neyse, o sitemlerin karşılığında sıkıntıları tamir ederiz.” diyen Savaş, provokasyon iddiasında da bulundu.



Lütfü Savaş, şunları söyledi:



“Sayın Valimizin ve sayın emniyet müdürümüzün, emniyet şeridi alması lazımdı. Giren insanları kontrol etmesi lazımdı. Bunun yüzde 99’u benim temiz insanım. Matemi var. Kötü niyetli insanlar olabilir. Benim devletimin bakanı, benim genel başkanım bu kadar sıkıntılı bir ortamda bulundurulmamalıydı.”