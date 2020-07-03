CHP'li Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı

Meclis Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal'a Covid-19 testi yapıldı.

NTV Haber 03.07.2020 - 09:06 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 09:09

CHP'li Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı
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Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek.

Dünkü toplantı sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılması için Meclis revirine götürdü.

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.

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