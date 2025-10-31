CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı

Bodrum'da bir müteahhit şikayet etti; CHP'li belediye meclis üyesi N.A., rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı

Muğla'nın ilçesinde müteahhitlik yapan iş insanı, 'li belediye meclis üyesi N.A’nın, "inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği" iddiasıyla Bodrum Başsavcılığı'na başvurdu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı, operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri meclis üyesi N.A.'yı gözaltına aldı. N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü açıklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...