CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın, "inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği" iddiasıyla Bodrum Başsavcılığı'na başvurdu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı, operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri meclis üyesi N.A.'yı gözaltına aldı. N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü açıklandı.

