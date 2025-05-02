CHP'li milletvekili Adnan Beker'in şoförü aracı polisin üzerine sürdü
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü "dur" ihtarına uymayarak aracını polis memurunun üzerine sürdü. Yaralanan polis memuru şoförden şikayetçi oldu.
Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istedi.
Ancak aracı kullanan şoför "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü.
POLİS MEMURU ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, aracı üzerine süren şoförden de şikayetçi oldu. Adnan Beker de sosyal medya hesabından yaşananların bir görüntüsünü paylaştı.
İtibar suikastı yapıldığını söyleyen Beker, "Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz" ifadesini kullandı.
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