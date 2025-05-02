CHP'li milletvekili Adnan Beker'in şoförü aracı polisin üzerine sürdü

POLİS MEMURU ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, aracı üzerine süren şoförden de şikayetçi oldu. Adnan Beker de sosyal medya hesabından yaşananların bir görüntüsünü paylaştı.



İtibar suikastı yapıldığını söyleyen Beker, "Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz" ifadesini kullandı.