CHP'li milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi

CHP yönetimi, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın partiden ihracı için harekete geçti.

Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildi.

Hasan Ufuk Çakır, milletvekili olduğu için konu Parti Meclisi'nde görüşülecek. Buradan Çakır'ın disiplin kuruluna sevk kararı çıkarsa da partiden ihraç edilip edilmeyeceğine kurul karar verecek.

Hasan Ufuk Çakır bir süre önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kendisi ile ilgili iddialara sessiz kalındığı gerekçesiyle CHP'li milletvekillerini protesto etmişti.

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963 yılında Mersin'de doğan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.