CHP'li milletvekilinde corona virüs

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, corona virüse yakalandı.



Kaya, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ateş ve ağrı şikayetiyle hastaneye gittiğini söyleyen Kaya, "Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı" dedi.



Eşi ve çocuklarının test sonucunun negatif olduğunu söyleyen Kaya, şunları kaydetti:



"Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler."

Değerli Dostlarım,

Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.

Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı. — Ahmet Kaya 🇹🇷 (@AhmetKayaCHP) August 13, 2020