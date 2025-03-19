CHP’li milletvekillerinden Ekrem İmamoğlu yürüyüşü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , İBB’ye yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, bu gelişmeyi protesto için Meclis’te kürsü işgali eylemi yaptı.

CHP’li milletvekilleri, Genel Kurul’un kapanmasının ardından Meclis’ten CHP Genel Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçti.



Eskişehir Yolu’nda yürüyen milletvekilleri, bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek sloganları attı.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İBB Başkanı İmamoğlu ve şüpheliler PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet alma iddialarıyla suçlanıyor.