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CHP’li milletvekillerinden Ekrem İmamoğlu yürüyüşü

Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için TBMM’den CHP Genel Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçti.

CHP’li milletvekillerinden Ekrem İmamoğlu yürüyüşü
Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , İBB’ye yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, bu gelişmeyi protesto için Meclis’te kürsü işgali eylemi yaptı.

CHP’li milletvekillerinden Ekrem İmamoğlu yürüyüşü - 1 CHP'li milletvekilleri Meclis'te kürsü işgali eylemi yaptı.

’li milletvekilleri, Genel Kurul’un kapanmasının ardından Meclis’ten CHP Genel Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçti.

Eskişehir Yolu’nda yürüyen milletvekilleri, bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’na destek sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve şüpheliler PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet alma iddialarıyla suçlanıyor.

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