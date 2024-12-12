CHP'li milletvekillerine Suriye brifingi

CHP'de Dış Politika ve Milli Savunmadan Sorumlu iki Genel Başkan Yardımcısı, milletvekillerine Suriye'deki gelişmeleri anlattı.



Meclis’te gerçekleşen sunumu, CHP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu verdi.

Suriye'de yaşanan gelişmeler harita üzerinden milletvekillerine anlatıldı. Son askeri durum, sınır güvenliği ve bundan sonra yaşanacak gelişmelere ilişkin perspektif çizildi.

Türkiye’nin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavizsiz olması gerektiği anlatıldı.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

Sunumda, YPG kontrolündeki özerk yapıların Türkiye için risk yaratabileceği vurgulanırken milletvekillerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde AK Parti hükümetine, özellikle Suriye'den gelen sığınmacılar devreye sokulan "geçici koruma statüsünün" kaldırılması için çağrı yapacağı da ifade edildi.

"MİSAFİRLİKLERİ SONA ERMİŞTİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.



Suriye'deki yaşanan süreçle ilgili iktidarın partisinin tutumuna ilişkin açıklamalarını son derece provakatif bulduklarını ifade eden Yücel, "CHP'nin Suriye’ye ve devrik lider Esad’a bakış açısı ve tavrı ülkemizdeki sığınmacıların geri dönüşünün sağlanması merkezinde, her zaman tutarlı olmuştur." dedi.



"Esad rejimi çöktüğüne göre Suriyelilerin misafirlikleri sona ermiştir." ifadelerini kullanan Yücel, "İktidardan hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmesini bekliyoruz." dedi.

