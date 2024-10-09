CHP'li Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek için peruğunu çıkardı

İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulu'ndaki kapalı oturumun ardından verilen birleşim açıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı ve maske taktı. Genel Kurul'daki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.

KADIN CİNAYETLERİ



Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, katledilen kadın ve çocuklar için susma eylemi yaptı.



Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı.



Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi.