CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmen, 2014'te kaldı. O seçmenin yüzde 90'ı, MHP neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumdadır. MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle bizim gönül ittifakımız zaten vardır" dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İdlib mutabakatının içeriğinin dünden beri konuşulduğunu ancak Türkiye açısından ibretlik bir durumla karşı karşıya olduklarını savundu.



Bu mutabakat metninin Türkçesinin olmadığını, sadece İngilizce ve Rusça olarak iki nüsha hazırlandığını ifade eden Özel, "Yerli ve milli Cumhurbaşkanına duyurulur. Rusya ile imzaladığın metinde, Rusça Rusların diliyse Türkiye'nin dili hangisidir? O çok üstünde durduğunuz milli duruş, bir yabancı ülkeyle mutabakat metnini imzalarken nasıl gösterilmiyor? Türkçe bir örneği olmayan metni nasıl imzaladınız? Putin, Türkçe ve İngilizce bir metni imzalar mıydı?" diye sordu.



İçeride "milli, yerli ve aslan" olanların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına geçtiğinde "bir kedi yavrusu"na dönüştüğünü öne süren Özel, dışarıdaki tavırlarıyla ilgili iç politika malzemesi üretenlerin Türkiye'yi düşürdüğü halin bu olduğunu öne sürdü.



"KENDİ YUTAR SALKIMI"



Özel, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'teki değişikliği değerlendirdi.



Yönetmelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için geçmişte bankalarda bulundurulması gereken paranın altıda birine, Türkiye'ye gelip doğrudan gayrimenkul satın alanlar için dörtte birine indirildiğini anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun değerinin 4 ila 6 kat düşürüldüğünü iddia etti.



Yerli ve milli vurgusu yapan, dolara savaş açan Cumhurbaşkanı'nın yayımlandığı kararnamede 9 kez ABD doları ibaresinin yer aldığını aktaran Özel, neden bunun yerine TL yazılmadığını sordu. Özel, Türk pasaportunun değerinin yarın ABD dolarının kaç lira olacağına göre belirleneceğini savundu.



Özel, "Ey dolara savaş açan Erdoğan, Halime teyze yanarım yanarım, sana yanarım, bu çağırdı sen banka kuyruğuna girip 60 dolarını bozdurdun ya. Mehmet amca yanarız yanarız, sana yanarız, 3 aylık emekli maaşından biriktirdiğin 40 doları, bu söyledi diye bozdurdun ya. Bu dolardan vazgeçmiyor, dolara karşı çıkmıyor. Bunlar samimi olmayan, ele verir talkını, kendi yutar salkımı zihniyetinde bir devlet yönetimi anlayışıyla karşı karşıyayız." dedi.



"GÖNÜLLÜ YA DA ZORUNLU AK PARTİ ÜYESİDİR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, İstanbul'da yapılan yeni havalimanı inşaatında yaşanan işçi olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya işaret eden Özel, açıklamada "İsmi ne olacakla başlatılan tartışmalar daha sonra servis olayını gerekçe göstererek bazı marjinal grupların yer aldığı, HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin de destek verdiği bir provokasyona dönüştürülerek farklı bir noktaya çekilmek istenmiştir." denildiğini anımsattı.



Elbette isim tartışmasının yapılacağını belirten Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yeni havalimanının adını ne yapacaksınız, bir padişahın ismi mi olacak, yoksa bu kadar kibir, yükselmeden sonra kendi ismini mi koymaya kalkışacak, bir başka saçmalık mı bulacak yoksa Atatürk ismini şanla, şerefle oraya takacak mısınız? Aksi halde sivil uçuşlara kapatılan havalimanın adını Atatürk olmaktan çıkarıp, yeni havalimanına başka bir isim koyduğunuzda bu Atatürk tabelasını indirmektir."



Atatürk Havalimanı inşaatında çalışmak için birinci şartın, AK Partili bir ilçe başkanlığından, ismin taşeron firmaya bildirilmesi olduğunu iddia eden Özel, "Ulaştırma Bakanı ya da Erdoğan, 'Oradaki işçiler CHP'li, HDP'lidir' diyebilir mi? Oradaki işçilerin tamamına yakını gönüllü ya da zorunlu AK Parti üyesidir." dedi.



"MAŞALLAH DEDİĞİNİZ ÇOCUK 40 GÜN YAŞIYOR"



Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, "İş Bankasındaki hisselerinin Hazineye devrine sıcak baksınlar. O zaman başka parti mi vardı, o yüzden hisseleri CHP'ye bırakmış. CHP, hisselerin temsilini Hazineye bırakmalıdır." açıklamasına da yanıt verdi.



O dönem başka parti bulunmadığını ancak Hazinenin olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:



"Atatürk Hazineye bıraksaydı zaten bırakırdı. Utanmasa 'AK Parti'ye bıraktı, verin biz yönetelim.' diyecek. Atatürk vasiyet bırakmış, 'CHP yönetsin' diyor. Yıllardır yönetiyoruz hiçbir sıkıntı yok. Neye el attıysanız Numan Bey itibarsızlaştı. Başını okşadığınız inek sütten kesiliyor, maşallah dediğiniz çocuk 40 gün yaşıyor Numan Bey. Atatürk'ün emanetinden, vasiyetinden elinizi çekin. Elinizi sürdüğünüz, maşallah dediğiniz inek 40 gün sonra sütten kesiliyor. O yüzden elinizi İş Bankasının, vasiyetin, emanetin üstünden çekin. Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmayın, ekonomiyle ilgili bir belirsizlik de yaratmayın. "



Katar Şeyhi'nin Türkiye'ye hediye ettiği uçağa ilişkin bir soruyu Özel, "Bu madem devletin oldu, bunu kullanma, nasıl olsa uçakların var. Bunu sat, parasını bozdur, Hazineye koy. Vatandaş 30 dolarını bozdursun, beyefendi 3-4 milyarlık uçakla gezsin. Şımarıklıktan, özentiden talep edilmiş bir uçak, öbür taraftan da 'Erdoğan kardeşimden para almam.' diye, Türkiye'nin alnına 4 milyar lira bahşiş takan bir Katar emiri rezilliğiyle karşı karşıyayız." diye yanıtladı.



Yerel seçimlerde olası ittifaklara ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:



"Sahada MHP ile AK Parti tepede ittifak da yapsa, kontrat da yapsa, çıkıp toplumun önünde birbirlerine yemin de etseler, MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmen, 2014'te kalmıştır. O seçmenin yüzde 90'ı, MHP neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumdadır. O günkü MHP'lileri saraya yanaşan, tükürdüğünü yalayan, tükürdüğü suratı öpen ya da öpeceği suratı önceden tüküren MHP yönetim anlayışı küstürmüştür. O yüzden MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle bizim gönül ittifakımız zaten vardır."

