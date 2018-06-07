Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, NTV'ye katıldı. CHP'li Özel merak edilen soruları yanıtladı.

Özel'in açıklamasından satır başları; Muharrem İnce'nin beklentileri karşılayacağını biliyorduk ancak Muharrem İnce beklentinin de üzerine çıktı. İnce, her yerde kendisinden söz edilen bir kampanya yürütüyor. Seçmenler tanıdıkça seviyorlar, İnce de üstüne koyarak devam ediyor. Sahada iki taraftan son derece olumlu bir etki konuşuluyor.

Uzun süredir gündemi belirleyen bir parti ve genel başkan konuşuluyordu. Bu sefer bizim gündemimizin peşine takılmış, bize cevap veren ana eksenini CHP'nin oluşturduğu bir kampanya bize çok iyi geldi.

GÜLEN İDDİASI

Sayın İnce'nin açıklaması son derece ciddi olmasaydı devletin başından, AKP'nin bütün kurmayları tarafından önü kesilmeye çalışmazdı. İnce bana gelen duyum bu yöndedir dedi. İlk tepki dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. İkinci tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Canlı yayında her şeyi açıklayacağını söyledi. Biz 10 gün süreyle talebimizi tekrarladık.

Heyetimiz Muharrem İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte bulgular buldu. Heyetimiz sekiz sayfalık bir rapor hazırladı Sayın Genel Başkan'a ve Muharrem İnce'ye sunuldu. Usül hataları bulundu. Bu hatalar giderilmeli.

SEÇİM SONRASI BEKLENTİLER



25'inde Muharrem İnce'nin kazandığı seçim sonrasında İMKB'nin değer kazanacığını, doların düşeceğini, faizin düşeceğini görüyorum. Meclis çoğunluğunu sağladığımızı görüyorum. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın olduğunu görüyorum. Biz bir tek adam rejimini 24'ünde durdurabiliriz ama milletin adayı İnce'yi o göreve getirmenin tarihi 8 Temmuz olabilir. 8 Temmuz'da herkes sandık başında olmalı.



SAHADAKİ GÖRÜNTÜ



Muharrem İnce ivme yakaladı gidiyor. Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den kopuş var. İlk turda seçimi kazanabilecek bir Erdoğan yok. İkinci turda da bu umudu aşağı çekecek bir durum var. Bugün CHP'nin tek adamla ilgili ortaya koyduğu bütün endişeleri şimdi onlar dillendiriyor.

Millet İttifakı 300'ü geçecek, mesele 400'ü aşabilecek miyiz? 400'ü geçerse anayasa değişir. AK Parti ile MHP'nin 250'nin altında kalacağı görülüyor. İlk turda bu olduğunda ikinci turda millet meclis çoğunluğuyla uyumlu çalışacak Muharrem İnce'ye oy verecek. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kazdıkları kuyuya düşmüştür. Milletimiz kaosa oy vermez. Bu sistemi de kendileri çıkardılar. Bu sistemi Türkiye'ye dayatan AK Parti ve MHP oldu. Bir partili cumhurbaşkanının ülkeyi götüremediği ortada. Dış koşullar bir etkiliyorsa tek adam rejimi dört etkiliyor.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçildiğinde, 80 milyonu kucakladığı iklim euroyu da doları da düşürecek. Anayasa değişikliğinde Millet İttifakı'na en büyük desteği AK Parti milletvekilleri verecek.

KANDİL OPERASYONU

16 senede yapmadıkları operasyonu, 16 günde yapıyorlarsa askeri siyasete alet etmektir.

BEDELLİ VE AF AÇIKLAMALARI

Meclis kapalı, kapalı fırından nasıl ekmek çıkmazsa şu anda meclisten af çıkmaz. Bedelli askerlik de AKP'nin istismar konusu. Erdoğan, "Afrin varken Fırat Kalkanı varken bedelli şehitlerimize saygızızlık" dedi. Bu saygısızlığı şimdi onlar dile getiriyor. Oy için bedelli bekleyen gençlerimize umut veriyor. Ov devşirmek için af ve bedelli olmaz ama 24'ünden sonra kapı her türlü mağdur gruba açık.