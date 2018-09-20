CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün açıklanan ve adı Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak belirlenen Orta Vadeli Programı'na (OVP) ilişkin, "Dağ fare doğurmuştur, sukutuhayal yaratmıştır. Piyasaların tepkisi bu yüzden." dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, "İçtüzük, yeni sisteme uygun olarak gözden geçirildi. İçtüzükle ilgili taslak çalışma yapıldı. Biz de Meclis Başkanlığı olarak bir çalışma yaptık. Bütün bunlar parti gruplarıyla görüşülecek. İçtüzük, önce Başkanlık Divanı'nda görüşülecek ve son şekli verilecek. İçtüzük, daha sonra da Meclis Genel Kurulu'nda çalışma takvimine uygun olarak ele alınıp tamamlanmış olacak." dediğini anımsatan Özel, Yıldırım'ın, üstlendiği görevle ilgili ciddi bilgi, yasama konusunda terminoloji eksikliği bulunduğunu belirtti.



Yıldırım'ın, danışarak, görüşerek bu işleri yapmasının daha iyi olacağını anlatan Özel, "Bu sözleri acemiliğine veririz ama TBMM Başkanlığına bu ifadeler yakışmaz." dedi.



Özel, İçtüzüğün kanun teklifi gibi teklif edildiğini, görüşmelerin ilgili komisyonda ele alındığını, olgunlaştıktan sonra Genel Kurul'da görüşüldüğünü kaydetti.



Özel, Başkanlık Divanı'nın ihtisas komisyonu olmadığını, İçtüzük değişikliğine son şekli verilmesi yerine, burada fikir alışverişi yapılacağını anlattı.



Yıldırım'ın, sözlerinin gaf olduğunu savunan Özel, "Yeni milletvekili. Belki bunları bilmeyebilir ama 'Ben Meclis Başkanı olacağım' deyip o koltuğa geliyorsanız, Başbakanlığın bütün kadrolarını, her şeyi peşinizden getirip, bugüne kadar görülmedik Meclis Başkanlığı yapmaya kalkıyorsanız, aklınız fikriniz sanki başbakan gibi yurt gezilerinde olmayacak. Biraz İçtüzük okuyacaksınız, yasama uzmanlarıyla çalışacaksınız, bu işi öğreneceksiniz Binali Bey." diye konuştu.



Özel, İçtüzüğe olumlu bir katkı sağlanacaksa TBMM Başkanlığının, bütün partileri davet edip, eşit katılımla içtüzük hazırlama komisyonu kurulabileceğini ifade etti.



"SİMİT-ÇAY HESABI YAPAN ERDOĞAN GİTTİ..."



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kriz mıriz yok, hepsi manipülasyon." dediğini anımsatan Özel, televizyonlardan bunu dinleyenlerin içlerinden Erdoğan'a, "Bu ülkede kriz mıriz yok diyorsan, senin de karşında keriz yok." dediklerini öne sürdü.



Özel, bir kilo kıymanın 30 lira, domatesin 7 lira, patatesin 5 lira, soğanın 6 lira, 1 litre sütün 6 lira olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Erdoğan'a sorarsan memlekette kriz yok. Kendisi jumbo uçaklar almakta, ejder meyveleri yemekte, kilosu 85 lira olan badem unundan kurabiyeyi, badem sütüyle içmeyi sevmekte. Vatandaşın filesinin yarısı boşalmış, asgari ücret dolar karşısında yüzde 40 erimiş, millet perişan, bunlar 'kriz mıriz yok' diyor. Bu lafı, Erdoğan'ın halkın gerçeklerinden nasıl koptuğunun bir ifadesi olarak görüyoruz. Seçilmeden önce, seçildikten sonra kendine ait evinde oturan, durup simitçiden simit alan, iktidara gelirken simit-çay hesabı yapan Erdoğan gitti, yerine ejder meyvesi yiyen, badem sütü içen Erdoğan geldi."



"DAĞ FARE DOĞURDU"



Özel, bugün açıklanan ve adı Yeni Ekonomi Programı olarak belirlenen Orta Vadeli Programı (OVP) da değerlendirdi. Özgür Özel, "Yeni ekonomik plan seneye ne olacak? Daha yeni ekonomik plan. Öbür sene en yeni ekonomik program. Bu isminde dahi işin ciddiyetini kavramamış bir yaklaşım var." diye konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın programı açıklamaya başladığında doların 6,14, bitirdiğinde 6,28 lira olduğunu anlatan Özel, bunların piyasalara güven vermemekten kaynaklandığını ileri sürdü.



Özel, "Beklentinin de yükseltilmesiyle, bir mucize atfedilmesiyle açıklanacak bir plan, dağ fare doğurmuştur, sukutuhayal yaratmıştır. Piyasaların tepkisi bu yüzden." ifadesini kullandı.



"EZBERİ O KADAR KUVVETLİ YAPMIŞ Kİ"



Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalara da yanıt verdi.



Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Dördüncü devrimden neyi kast ediyorsa bize açıklasın." sözlerini anımsatan Özel, ilk üç devrimin ne olduğu konusunda kafasının karışık olduğunun görüldüğünü öne sürdü.



Bahçeli'ye, "Cumhuriyet devriminden çok partili rejime geçişten ve sosyal devlet inşasından ne zarar gördün de dördüncüsünden korkuyorsun?" diye soran Özel, "Dördüncü Cumhuriyet devriminden hiç korkmayın. O devrim en çok da sizin gibi bir tek adama yanaşmak zorunda kalanları rahatlatacak bir devrim olacaktır Sayın Bahçeli." diye konuştu.



Özel, Bahçeli'nin Katar tarafından hibe edilen uçakla ilgili, "Hibe kabul edilemez." dediğine işaret ederek, Bahçeli'ye, Meclis açıldığında, uçağın Katar'a iade edilmesine ilişkin bir kanun çıkarılması çağrısında bulundu.



Bahçeli'nin İş Bankası'na yönelik açıklamasının sorulması üzerine Özel, "İkisi de promptırdan konuşuyor. Bir bakıyorsunuz Devlet Bahçeli'ye promptırdaki yazıyı sarayda hazırlayanlar, kes-kopyala-yapıştır, iki gün önce Erdoğan'a ne koyduysa onu koymuşlar. Dünkü sohbet toplantısında belki promptır yoktu ama ezberi o kadar kuvvetli yapmış ki yazılı metni okuyunca Erdoğan mı Bahçeli mi konuşuyor anlayamadım." dedi.



Özel, yerel seçimlerde MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmayacağına yönelik sözlerinin sorulmasına, "AK Parti'nin türev partisi haline gelen bir parti, şimdi İstanbul'da aday çıkarmayacak. Çıkarsaydınız şaşardık. Çok eşit, ilkeli, faydalı bir ittifak sürdürüyorlar. Bizim görmediğimiz yerlerde başka şeyler yoksa, bu ittifakın nasıl sürdüğü konusunda insan hayrete düşüyor." karşılığını verdi.

