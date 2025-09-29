CHP'li Özgür Çelik mazbatasını aldı

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan ve 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer Kaymakamlığı binasında yer alan Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Çelik, ilçe seçim kurulu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, partililerle mazbatasını aldığını belirterek, "2 Eylül'de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı ve 3 gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi ile ilgili bir imza süreci başlattılar. Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda, ikinci kez seçilerek, mazbatamızı aldık" ifadelerini kullandı.



Sarıyer'deki binanın çalışma ofisine dönüştürüldüğünü, olası bir kararı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceğini dile getiren Çelik, "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'in de seçen örgüt iradesidir. 24 Eylül'de yine olağanüstü kongrede seçen örgüt iradesidir" diye konuştu.

