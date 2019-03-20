Seçim çalışmaları kapsamında beraberinde bazı CHP milletvekilleri ile Siirt'in Kurtalan ilçesine giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin seçim bürosunu ziyaret etti.



Burada toplanan partililere hitap eden Özel, CHP'nin, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik için sevgi dilini kullanarak, herkesi bağrına bastığını söyledi.



Çanakkale Savaşı'nda Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni herkesin bir olup düşmana karşı mücadele verdiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:



"Bu ülkenin beka sorununu hep beraber hallettiler. Türkiye'de beka sorunu yoktur. Olduğunda evelallah hep birlikte ona karşı çıkarız. Gazi Mustafa Kemal ile bu toprakları birlikte kurtaran dedelerimiz Çanakkale'de yan yana yatıyor. Çanakkale'de kefensiz, koyun koyuna yatan dedelerin torunları birbirine düşman olmayacak. Türkiye'de karşısındaki için nefret dili değil, sevgi dilini kullanan her kardeşimizi bağrımıza basıyoruz."



Özel, bölgede sulama projelerinin hayata geçirilmesi ve sanayi yatırımlarının yapılmasıyla işsizliğin azaltılabileceğini de kaydetti.