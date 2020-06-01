CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'nda

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na ulaştı.

NTV Haber 01.06.2020 - 15:50 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 15:51

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Cumhuriyet gazetesinde yer alan, "Boğaz'da kaçak var" başlıklı habere ilişkin, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç'un sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayetiyle geçtiğimiz ay iki isim hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Hakaret ve iftira" suçlamasıyla hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Altun’un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının Meclis tarafından kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

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