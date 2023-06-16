CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması

''CHP TEK PARÇADIR, TAM DA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ TARTIŞIYORUZ''



Bugün CHP değişimi konuşmaktadır, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda 'Değişimin önünü açacağım.' ifadelerini; Ekrem İmamoğlu'nun değişime Sayın Genel Başkan'ın liderlik etmesini beklediği ifadelerini; Özgür Özel'in değişimin kararlı ama vefalı olması gerektiğini konuşmaktadır. İşte 'CHP üç parça...' CHP tek bir parçadır. Biz tam da olması gerektiği gibi bir yerden tartışıyoruz ve örnek bir şekilde tartışıyoruz.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin