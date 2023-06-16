CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
''BUGÜN İÇİN ADAYLIK İLANIM YOKTUR SORUMLULUK DÜŞERSE KAÇMAM"
''Genel Başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım dedim. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Gerektiği yerde sorumluluk almaktan ve eğer gerekiyorsa fedakarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur ancak sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam.
''CHP TEK PARÇADIR, TAM DA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ TARTIŞIYORUZ''
Bugün CHP değişimi konuşmaktadır, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda 'Değişimin önünü açacağım.' ifadelerini; Ekrem İmamoğlu'nun değişime Sayın Genel Başkan'ın liderlik etmesini beklediği ifadelerini; Özgür Özel'in değişimin kararlı ama vefalı olması gerektiğini konuşmaktadır. İşte 'CHP üç parça...' CHP tek bir parçadır. Biz tam da olması gerektiği gibi bir yerden tartışıyoruz ve örnek bir şekilde tartışıyoruz.''
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Siyaset
- CHP