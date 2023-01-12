CHP'li Özgür Özel'den Emin Şen iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen'le ilgili kamu ihaleleri ve sosyal medya iddialarını gündeme taşıdı.



Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, Emin Şen'in Devlet Memurları Kanunu'na aykırı olarak kamudan ihale alıp iş yaptığını öne sürdü.

Özgür Özel, o kanuna göre devlet memurları gibi bakan müşavirlerinin de, şirket kurma yasaklarına ve o şirkette yönetici olma yasağına tabii olduğunu belirtti.

Özel, Emin Şen'in ortağı olduğu iki şirketin, kamudan milyonlarca liralık ihale aldığını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Emin Şen'in Twitter'da bazı bot hesapları yönettiğini de öne sürdü.

EMİN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Odatv'ye konuşan İçişleri Bakan Danışmanı Emin Şen ise, "Memur, müşavir değilim. Bakan'a danışmanlık veriyorum. Özgür Özel dersine iyi çalışmamış" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İDDİALARA YANIT

Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

''EMİN ŞEN BAKANLIK MÜŞAVİRİ VEYA DEVLET MEMURU DEĞİL''



Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

''ŞEN UZUN YILLARDIR BAKAN'IN SOSYAL MEDYA DANIŞMANIDIR''

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Emin Şen, Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

''BAKANLIK SAYFASINDA GEÇMİŞTEN KALAN BİLGİ GÜNCELLENDİ''

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir.''