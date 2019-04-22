CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’daki şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Özkoç’un açıklamasında yaklaşık 100 CHP milletvekili de destek verdi.



Enin Özkoç, şu ifadeleri kullandı:



Biz seçimleri hoşgörü içerisinde geçsin diye çalışırken, karşı taraf germek için çabaladı. İstanbul’da seçimi aldığımız çok açıktı. Karşı taraf bunu kabul etmedi. Bizi sokağa dökmek isteyenlere karşı genel başkanımız ve milletvekillerimiz dediler ki milletimizi sabırlı olun, bu iş demokrasi içinde çözülecek. YSK’nın kararına da milletimize de güveniyoruz dediler. Hiçbir kışkırtmaya karşılık vermedik. Bizi günlerce sandık başında beklettiler. Saydık olmadı. Mazbatayı aldık. Başkanlarımız göreve başladı, kabul etmediler. Hala kışkırtmaya, ayrıştırmaya devam etmek istiyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI ANI

Dört evladımız şehit düştü. CHP lideri şehit cenazesine gitmek istediğini söyleyince koruma müdürü saat 10.03’te bilgi verdi. Prosedür yerine getirilmişti. Emniyetin, valinin, haberi vardı. Birileri toplumu geriyor, bir şeyleri fişekliyorlardı. Emniyetten herhangi bir müdahale oldu mu? Hayır. Görüntüler elimizde, tanıkların ifadeleri elimizde. Tek bir müdahale olmadı. Olayın gelişi belliydi, emniyet görevlileri görevlerini yapmadı. Protokol birden oradan ayrıldı. 2-3 dakika sonra büyük bir saldırı başladı. Tam anlamıyla linç girişimiydi, öldürme kastıydı. Defalarca yumruklar vuruldu, tekmeler atıldı. Genel başkan yardımcımızın kaburgası kırıldı. Yere düşmemek için birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalıştılar. Yeterli emniyet gücü maalesef sağlanamadı. Yapılan haince bir saldırıyıdı. Tamamen öldürmeye yönelik bir saldırıydı.

Genel başkana götürüldüğü evde parka ve şapka giydirmek istediler. Kendisi ben bu halimle çıkacağım demiştir. Evden dimdik çıkmıştır. Olayın sorumluları görevlerinden istifa etmeliler. CHP’de bir terörist bulamazsınız. Bulsanız gereğini yapardınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu derhal görevinden istifa etmelidir. Kışkırtıcısı bizzat kendisidir. Sayın Vali derhal görevini bırakmalıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRAN OSMAN SARIGÜN