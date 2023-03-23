CHP'li Özkoç: Milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadım

CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis'te grup başkan vekili olarak son basın toplantısını yaptığını ve Genel Kurul'da da son kez nöbetçi olarak görev aldığını söyledi.

Milletvekilliği aday adayı başvurusunda da bulunmadığını söyleyen Özkoç, "Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürüdüm ve çok mutlu oldum. Bu işin bütün gururunu yaşadım. 13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu'yla yasamada beraber uzun bir yol yürüdük. Yürütmede de birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu sebeple milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadım ancak CHP çatısı altında aktif siyasete devam edeceğim. Demokratik, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

KABİNE DE Mİ GÖREV YAPACAK?



Ardından soruları yanıtlayan Özkoç, 'Kabine de mi görev alacaksınız?' sorusu üzerine, "Bundan sonra yürüyeceğim yolda bana yürütmede bir görev layık görürlerse orada yaparım" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ



Özkoç, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının sorulması üzerine de "Partisinin düşüncesi olmadığını, şahsi görüşleri olduğunu ifade etti. Özellikle de belirterek ifade ediyorsa partisini de kesinlikle bağlamaz. Biz, şu anda ittifak içerisinde İYİ Parti ile hiçbir sorun olmadan birlikte bir yol yürüyoruz. O yüzden bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor" yanıtını verdi.