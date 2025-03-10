CHP'li Özlem Vural Gürzel Beykoz Belediyesi Başkanvekili oldu

Meclis'te CHP'nin 18, AK Parti'nin 11, MHP'nin ise 2 üyesi bulunuyor. Üçüncü tur oylamada üçte iki çoğunluğa ulaşıldı.



CHP'nin adayı Gürzel oy çokluğu ile başkanvekili seçildi.



KÖSELER GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI



İhale soruşturmasında CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 zanlı 3 Mart'ta tutuklanmıştı.



Köseler cezaevine girmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

NE İLE SUÇLANIYOR?



Alaattin Köseler hakkındaki suçlamaların odağında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen konserler var.



Belediye tarafından düzenlenen bu konserler sırasında hukuka aykırı işlemler ile çesitli usulsüzlükler yapıldığı, 20 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Belediyenin özel kalem müdürünün rüşvet aldığı da iddialar arasında yer alıyor.



Alaattin Köseler, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.