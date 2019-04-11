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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapıyor.
Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Binali Yıldırım bakanlarla neyin toplantısını yaptı? Toplantıdan sonra yandaş medya büyük usulsüzlükler olduğuna yönelik kampanya başlattı. Sonra AK Parti'nin delilsiz itirazlarına rağmen ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlandı. YSK'nın göz yummasıyla sayıma devam edildi.
1 Nisan'da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kaybettiklerini anlamıştı. Kazandıkları belediyeler içine İstanbul'u sokmamıştı. Dolmabahçe'de yapılan toplantı sonrası kumpasın düğmesine basıldı."