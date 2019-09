CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı bitiminde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.



Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun bu yılın başından itibaren 9 milyar dolar artarak Temmuz ayında 126 milyar dolara ulaştığını belirten Öztrak, AK Parti iktidara geldiğinde her 100 dolarlık kısa vadeli dış borca karşılık kasada 163 dolar döviz olduğunu, yani kasada her 100 dolarlık borca karşılık 163 doların bulunduğunu söyledi. Öztrak bu yılın temmuz ayında her 100 dolarlık kısa vadeli dış borca karşılık kasada kalan paranın 60 dolar olduğunu buna altın rezervinin eklenmesi sonucunda 78 dolar ettiğini söyledi. Öztrak, "Önümüzdeki 1 yılda bu borçları geri ödeyecek parayı bulamazsak Türkiye'nin kasası bu borçları karşılamaya yetmeyecek. Türkiye’nin toplam dış borcunun milli gelire oranı da 2019 yılının ilk 3 ayı itibarıyla ilk kez yüzde 60’ın üzerine çıktı. Bu daha önceki kriz dönemleri ve 1989 yılında başlayan mevcut seride görülmemiş bir seri, kötü bir rekor. Ülke borca batmış, borç gırtlağı aşmış" dedi.



'KATİL, MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’ye hareketinden önce "Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar" sözlerine değerlendiren Öztrak, şöyle konuştu:



"Bu son derece vahim bir ifade. Gazi Meclis ile katil sözcüğünü bir araya getirmek. Bu eğer ciddi bir iletişim kazası değilse bu ucube sistemde yürütmenin başında oturan zat yasamayı itibarsızlaştırmaya çalışıyor demektir. Katil milletvekili seçilemez. Seçildikten sonra adam öldüren de milletvekili sıfatını yitirir. Bu dille ülkemizde demokrasi ve hukuk devletinin sonunun nereye gideceği de bilinmez. Meclis Başkanı da Gazi Meclisimizin itibarına kast eden bu söyleme karşı gerekli tavrı almalı ve bununla ilgili gerekli uyarıyı ilgili makama yapmalıdır. Erdoğan bu sözleri söylerken, 23 Haziran'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçimi öncesinde terör örgütünün başına ait mektubu okuyarak gündeme gelen akademisyen, bu hafta sonu vermiş olduğu bir röportajda 'Ben bu mektubu devletsiz nasıl açıklardım? Beni İmralı'ya götüren irade bu açıklamayı yapmamı istedi, ben de buna uydum, bir ahlaksızlık yapmadım' diyor. Bu son derece önemlidir ve ülkemizi yönetenlerin seçim kazanmak için neler yapabileceğini ortaya koymaktadır. Tarafsız savcılar bunu ihbar kabul edip, gerekli işlemleri başlatmalıdır."



'GİZLİ SAKLI BİR GÖRÜŞME YAPMADIK'



Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden CHP ve İYİ Partili isimlerin Ankara'da otelde IMF yetkilileriyle yaptığı toplantının detayları sorulması üzerine Öztrak, şunları söyledi:



"Gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ankara’da bilinen bir otelin lobisinde orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Sanki Uluslararası Para Fonu'nu bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. Uluslararası Para Fonu'nu, 4'üncü madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı. 4'üncü madde konsültasyonlarının öncelikli muhatabı ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir. Bu 4’üncü madde konsültasyonlarında aynı zamanda Uluslararası Para Fonu yetkilileri bunların yanında iş dünyasıyla, akademisyenlerle, muhalefet partileri ile de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde de bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında ekonomi, akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın."