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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Binali Yıldırım bakanlarla neyin toplantısını yaptı? Toplantıdan sonra yandaş medya büyük usulsüzlükler olduğuna yönelik kampanya başlattı. Sonra AK Parti'nin delilsiz itirazlarına rağmen ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlandı. YSK'nın göz yummasıyla sayıma devam edildi.

1 Nisan'da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kaybettiklerini anlamıştı. Kazandıkları belediyeler içine İstanbul'u sokmamıştı. Dolmabahçe'de yapılan toplantı sonrası kumpasın düğmesine basıldı.



9 Nisan'da Büyükçekmece'yi polisler bastı. Taşıma seçmen tutanakları toplamaya başladılar. Polislerin evlere gitmesi hukuksuzluğun daniskasıdır. Bahçeli aynı gün seçim yenilensin dedi, icazet verdi. AK Parti Büyükçekmece'de ilk defa seçmen listelerinde yolsuzluk iddiasıyla olağanüstü itirazda bulundu.

Faik Öztrak, basın toplantısında hazırladıkları bir şemayı da basın mensuplarıyla paylaştı.

AK Parti YSK Temsilcisi'nin sürekli bakanlarla telefonda konuştuğu görüldü. İktidar partisi bizlerle eşit şartlarda seçime girmesi gereken partiye, devletin polisi adalet bakanı herkes yardımcı oluyor. Bu ne biçim adaletli seçim anlamak mümkün değil. Şu anda duyduğum kadarıyla Büyükçekmece'de azalmakla birlikte polisler dolaşıyor.



YSK da AK Parti'nin Büyükçekmece talebini yoğunluk nedeniyle iki gündür görüşmüyor. Saray ve bekçisi seçimi FETÖ tipi kumpasla masada geri almanın önünü açmışlardır. YSK'ya yapılan olağanüstü itirazın hukuki kılıfı Büyükçekmece'de taşıma oy ile ilgili usulsüzlük iddialarıdır.



Polis toplamaları yaparken biz de boş durmadık. 13-14 yaşındaki çocuklara anne babalarının evde oturmadığına dair tutanak imzalatmaya çalışmışlar. İmzalanan tutanakların bir örneği vatandaşlara verilmiyor. Ne toplanmaya çalışıyorlar insanlar anlamıyor. Polisler polisleri şikayet ediyor. Bunu yapan polisler de hayatlarından memnun değiller.



İtirazda seçimlerin sonucunu etkileyecek kadar taşıma seçmen var diye tutanak eklemek istiyorlar ama olmuyor. Bu listeler asılmış partiler itirazlarını yapmışlar YSK sonuçta kesinleştirmiş. Kesinleştikten sonra bu listeler üzerinden itiraz çıkarmak mümkün değildir.



2014 yılında YSK kesinleşmiş seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınamayacağı kararını vermiş. Mazbata ve seçimin iptali istenemez denmiş. Bunun önü açılırsa bundan önce yapılan tüm seçimlere itiraz mümkün hale gelir. Bunun kaybedeni de Türk demokrasisi olur. YSK'nın alacağı karar tarihidir. Bu karar Türk demokrasisinin kaderini belirleyecektir."