CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında soruşturma: 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında başlatılan hakaret soruşturmasında 2 yıldan 4 aya kadar hapsi istendi.
CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, eski belediye başkanı İsmail Erdem'in çeşitli ihalelerde usulsüzlük yaptığını öne sürmüştü.
Bu sırada sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.
Savcılık hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianame inceleme için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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