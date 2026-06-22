CHP'li Saraç: Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ı ziyaret edecek
22.06.2026 10:22
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında "Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'Evet' oyu verdiğiniz için pişman mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.
Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan açıklama geldi.
CNN Türk yayınına katılan Saraç, “Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz.” dedi.