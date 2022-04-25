CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 11:54

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında " Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

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