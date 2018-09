CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı sürerken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MYK'nın yerel seçim gündemiyle toplandığını belirtti.



Torun, "MYK'da yerel seçimlerle ilgili strateji belgelerimiz ve bundan sonraki oluşacak yöntemlerle ilgili görüşmeler yapılıyor. Bunu MYK'mıza sunduk. Önümüzdeki günlerde de Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında toplanacak Parti Meclisimizde de değerlendirip, kesin biçimini vereceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin derin bir sorunlar yumağı içinde olduğunu ve yaşananların faturasını vatandaşların ödediğini savunan Torun, ekonomik krizden çıkış ve refahın artmasının daha fazla demokrasiyle mümkün olacağını belirtti.



Kendilerinin yerelden başlayarak daha güçlü bir demokrasiyi inşa edeceklerini kaydeden Torun, yerel seçimlerde olumsuzlukların değerlendirileceği ve güven oyu verecekleri bir yapı olacağını vurguladı.



Torun, bazı AK Parti belediye başkanlarının görevden ayrılmalarını eleştirerek, "Şimdi içinde bulundukları durumdan kurtulmak ve vatandaşların karşısına farklı bir algıyla çıkabilmek için ittifak görüşmeleri yapıyorlar. Yani siz geçmişte ittifak kurdunuz da şimdi acaba bundan mı vazgeçiyorsunuz? Yoksa geçmişte kurmadığınız ittifaktan dolayı 'seçimi kazanamayacağınız' anlayışıyla bir korku ve panik içerisindesiniz" diye konuştu.



CHP'nin ittifakı milletle yapacağını belirten Torun, şöyle devam etti:



"Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun anlayışa sahip olursa olsun tabanda vatandaşla seçmenle ittifak yapacağız. Bugüne kadar AKP'ye MHP'ye diğer siyasi partilere oy vermiş ama aradığını bulamamış, kendisini ötekileştirmiş, kendisine o belediyenin yerel yönetimin sıcak yaklaşımını sergileyememiş belediyeciliğini bir kenara atacak ve CHP'nin derman belediyeciliğini ve onu kucaklayan, onu saran, onun için hizmet üreten sosyal demokrat belediyeciliğini iktidara getirecektir."



"KENTLERİMİZİ ORTAK TOPLUMSAL SÖZLEŞMEYLE YÖNETECEĞİZ"



Büyükşehir ve diğer illerdeki uygulamaların ayrıştırıcı bir şekilde yapıldığını öne süren Torun, "Biz artık kentlerimizi ortak toplumsal sözleşmeyle yöneteceğiz. Biz artık kentlerimizi dini, dili, ırkı, yaşam biçim, siyasi partisi ne olursa olsun, ortak akıl ve ortak anlayışla yöneteceğiz. Birbirimizi kucaklayacağız ve birlikte olmanın bir arada yaşamanın mutluluğunu tadacağız. Asla ve asla ayrıştırıcı değil kucaklayıcı olacağız" değerlendirmesini yaptı.



Torun, AK Parti'nin "gönül belediyeciliği"ne ilişkin anlayışını eleştirerek, şöyle konuştu:



"Yol, köprü veya su hizmetleri verirsiniz ama insanların gönlünü yapmazsanız, insanların gönüllerine girmezseniz belediyecilik yapamazsınız anlayışındayız. Geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş, hangi siyasi anlayışa sahip olursa olsun bizim amacımız bir taban ittifakıyla bir derman belediyeciliğini ortaya koymak, bütün yurttaşlarımızı eşit görerek, hizmetlerinde olmak. AKP ile MHP her ne kadar ittifak kuracaklarını ifade ederlerse etsinler, tavanda ne kadar ittifak kuracaklarını söylerlerse söylesinler inanıyorum ki vatandaşlarımız tabanda kuracakları ittifaklarla kendisini yönetecek, şehirde kendisine hizmet verecek anlayışı göreve getirecektir."



Torun, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması kendisini elbette ki bu ittifakta ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Geçmişte kurduğu ittifakta elde ettiği avantajları devam ettirme çabası içinde olabilir. Tavanda kurulan ittifak değil tabanda kurulan ittifaktır" değerlendirmesini yaptı.



Torun, yerel seçimlerde belediye başkanlarının nasıl değerlendireceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:



"Biz görevde olduğumuz belediyeleri, elbette ki 230 belediyemizi ayrıca değerlendireceğiz. Onların zaten bugüne kadar ortaya koyduğu performansları, kendi seçim bölgelerindeki durumları belli. Devam edecek olan arkadaşlarımızla devam edeceğimizi açıklayacağız. Etmeyeceklerimizi de açıklayacağız bir şekilde. Biz bütün belediyeleri bin 398 belediyeyi şöyle sıraladık; yüksek oy oranıyla kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler, az oy oranıyla kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler olarak ayırdık. Bunları da belli değerlendirmelere tabi tutarak, önümüzdeki süreçte peyderpey açıklayacağız. Hani hepsini bir takvim içerisinde değil, süreci içerisinde açıklayacağız."



''ÖN SEÇİM TABİİ Kİ YAPILACAK"



Bir gazetecinin "CHP'li adaylar nasıl belirlenecek, ön seçim uygulaması devreye girecek mi? Bu konuda karar alındı mı?" sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:



"Ön seçim tabii ki yapılacak. Aday tespitinde tek bir yöntem uygulanmayacak. Ön seçim olacak, eğilim yoklaması, merkez yoklaması olacak. Bunlar anketlerle beslenecek. Mutlaka her seçim bölgesinde belli yerlerde anketler yapılacak. İlla tamamında ön seçim yapılacak tamamında merkez yoklaması, eğilim yoklaması olacak diye bir kaide yok. Aday tespitleri o bölgenin özelliğine göre, o bölgedeki sürece, aday sayısına göre bir şekilde değişecek. Ağırlıklı olarak ön seçim kullanacağımız metotlar arasında."



AK Parti'nin TBMM İçtüzüğü hazırlıklarına ilişkin soru üzerine ise içtüzük görüşmelerinin ortak akılla yapılıp, şekillendirilmesi ve siyasi partilerin iradelerinin içinde olacağı şekilde oluşması temennisinde bulunan Torun, ancak o zaman Mecliste demokratik bir ortam oluşabileceğini savundu.



CHP adaylarını ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine de Torun, "Seçimi kazanacak aday olacak ama seçimi kazandıktan sonra kentin sorunlarını çözecek, o kentte yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını giderecek o bilgi beceri ve kabiliyette olması gerekir. Bu tür adayları değerlendireceğiz. Şu anda takvim işliyor. Öne çıkan isimleri, aday olmak isteyip, talep edenleri değerlendiriyoruz. Biz de bu anlamda araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağız" diye konuştu.



Torun, adayların CHP dışından olup olmayacağı soruna, "Şu anda CHP dışından bir isimle ilgili bir görüşmemiz yok ama olmayacak diye bir kaidede yok. Şu an bir düşüncemiz öyle bir görüşümüz yok ama yarın çıkar değerlendirilir" yanıtını verdi.