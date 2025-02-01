CHP'li Tuncay Özkan'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuncay Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan bir programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.

Bu arada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin spekülasyon olduğu, sansasyon oluşturmaya yönelik iddiaların kabul edilemeyeceği ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.