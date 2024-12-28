CHP'li Veli Ağbaba'nın acı günü: Babasını kaybetti
CHP'nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Hüseyin Ağbaba, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, yarın kılınacak öğle namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yarın cenazeye katılmak üzere Malatya'ya geleceği öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- CHP
- Milletvekili