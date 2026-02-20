CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer partiden ihraç edildi

CHP tarafından geçtiğimiz aylarda disiplin kuruluna sevk edilen Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi.



CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer'in CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.