CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ve HDP'ye bakanlık açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, FOX TV yayınında adaylık ve "HDP'ye bakanlık konusunda dikkat çeken açıklamalarında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "Uzlaşılırsa elbette yani. Elbette niye hazır olmayalım, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiğinde görüş birliğine varmış durumda. Biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız uygar insanlar gibi" dedi.



6'lı masada alınan kararla adaylık sürecinin yürütüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Öteden beri söylediğim şu. Biz 6 lider otururuz, kendi adayımızı belirleriz ve kamuoyuna açıklarız. O kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olur. 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak, çünkü demokrasilerde kutuplaşma değil. Asıl olan uzlaşmadır. Ükemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR" İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in bir TV programında, sunucunun “Siz diyorsunuz ki HDP’ye bakanlık verilebilir” demesi üzerine “Elbette verilebilir” yanıtıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları" diye cevapladı. "Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız" diyen CHP lideri, "Altılı masada çatlak yok" dedi.