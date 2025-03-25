CHP'lilerden Meclis'te İmamoğlu eylemi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor. TBMM Genel Kurulu'nda da CHP 'li millletvekilleri tarafından İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi.

Geçen hafta da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte CHP'li milletvekilleri protesto gösterisi yapıyordu. Bu durumdan dolayı emekli ikramiyesi ile ilgili düzenlemeye geçilememişti.