imsakiye

CHP'lilerden Meclis'te İmamoğlu eylemi

Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Oturuma ara verildi.

CHP'lilerden Meclis'te İmamoğlu eylemi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor.

Genel Kurulu'nda da 'li millletvekilleri tarafından İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi.

30'a yakın milletvekili, masalarına Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu "Yılgınlık yok" yazılı dövizleri koydular.

Oturumu yöneten Celal Adan, oturuma ara verdi.

CHP'lilerden Meclis'te İmamoğlu eylemi - 1

Geçen hafta da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte 'li milletvekilleri protesto gösterisi yapıyordu. Bu durumdan dolayı emekli ikramiyesi ile ilgili düzenlemeye geçilememişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...