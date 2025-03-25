CHP'lilerden Meclis'te İmamoğlu eylemi
Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Oturuma ara verildi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda da CHP'li millletvekilleri tarafından İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi.
30'a yakın milletvekili, masalarına Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu "Yılgınlık yok" yazılı dövizleri koydular.
Oturumu yöneten Celal Adan, oturuma ara verdi.
Geçen hafta da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte CHP'li milletvekilleri protesto gösterisi yapıyordu. Bu durumdan dolayı emekli ikramiyesi ile ilgili düzenlemeye geçilememişti.
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