CHP'li Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığında

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Tanrıkulu hakkında Türk silahlı Kuvvetleriyle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı .

CHP'li Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığında

Fezleke Cumhurbaşkanlığından Büyük Millet Meclisi'ne iletilecek.

Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı fezlekenin Meclis'te, komisyonda ve genel kurulda kabulü halinde kaldırılabiliyor.

'li Tanrıkulu'nun katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açmıştı.

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