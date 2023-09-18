CHP'li Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığında

Fezleke Cumhurbaşkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilecek.

Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı fezlekenin Meclis'te, komisyonda ve genel kurulda kabulü halinde kaldırılabiliyor.

CHP'li Tanrıkulu'nun katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açmıştı.