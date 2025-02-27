CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), DEM Parti İmralı heyetinin düzenlediği basın toplantısına ilişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.



Parti genel merkezindeki toplantı, saat 19.00'da başladı.



Edinilen bilgiye göre, MYK'de DEM Parti heyetinin, İmralı'yı üçüncü kez ziyaretinin ardından İstanbul'da düzenlediği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajının okunduğu basın toplantısı değerlendirilecek.



Toplantının ardından gerçekleştirilen değerlendirmeye ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.