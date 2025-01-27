CHP MYK toplandı: Gündemde İmamoğlu soruşturması var

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.30'da başladı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yaşanan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ile davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma görüşülecek.



Toplantıda ayrıca, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretler, Suriye ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler, iç politika, ekonomi ve etkinlik takvimi masaya yatırılacak.

