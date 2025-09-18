CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar: Süreç öncesi neler yaşandı?

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı 22'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebi sonuçlandırdı.

İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, aynı delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu daha önce reddetmişti.

Bunun üzerine delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmeden Ankara İl Seçim Kurulu, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Kongrelere yönelik yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlanmakta olup, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetki ve görevi bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmemiştir. Başkanlığımıza sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi."

CHP'DE SON İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ KURULTAY

CHP, son iki yılda son iki yılda ilk olarak 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.

İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.

6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.

Son olarak CHP yönetimi 21 Eylül'de 22'inci Olağanüstü Kurultayı kararı aldı.

Son kongrenin mahkemenin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönme ihtimaline karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.

