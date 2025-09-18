CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar: Süreç öncesi neler yaşandı?
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece, kurultayın yapılması kesinleşti.
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı 22'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebi sonuçlandırdı.
İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Çankaya İlçe Seçim Kurulu, aynı delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu daha önce reddetmişti.
Bunun üzerine delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
Başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmeden Ankara İl Seçim Kurulu, kararında şu ifadelere yer verdi:
"Kongrelere yönelik yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlanmakta olup, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetki ve görevi bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmemiştir. Başkanlığımıza sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi."
CHP'DE SON İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ KURULTAY
CHP, son iki yılda son iki yılda ilk olarak 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.
İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.
6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.
Son olarak CHP yönetimi 21 Eylül'de 22'inci Olağanüstü Kurultayı kararı aldı.
Son kongrenin mahkemenin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönme ihtimaline karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.
NEDEN 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI?
CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.
900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.
Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.
CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.
SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?
CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetmişti.
İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.
Heyette yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.
Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, 15 Eylül'de çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.
Mahkeme ayrıca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler nedeniyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.
CHP KURULTAY DAVASI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması 15 Eylül'de görüldü.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.
Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan-katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.
Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, CHP 38'nci Olağan Kongresi'nin tam kanunsuzluk nedeniyle batıl olduğunu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun birden fazla şekilde kurultaya hile karıştırdığını öne sürerek kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını savundu.
Kurultay iradesi ortadan kaldırıldığı için gerçek anlamda bir seçim gerçekleşmediğini söyleyen Üregen, Özgür Özel ve CHP yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Yusuf Üregen, kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini ve önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PM'nin nihai olarak verilecek emsal karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iadesini istedi.
Mahkeme heyeti ise davacı vekilinin tedbir talebini reddetti.
CHP KURULTAY DAVASI ÖNCESİ NELER YAŞANDI?
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığına" ilişkin bir şikayet üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu gündemine almış ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıla kurultayda yaşananlar hakkında soruşturma başlatmıştı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle, 38. Olağan Kurultay ile kayyum ihtimaline karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyordu.
