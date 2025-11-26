CHP'nin 39. Olağan Kurultayı başladı

CHP 39. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Kurultayın sloganı ise "Şimdi İktidar Zamanı" olarak belirlendi.

Üç gün sürecek kurultayda ilk olarak parti programı ve tüzük tartışılıp oylanacak. Cumartesi günü ise genel başkan seçimi yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olarak girmesi beklenen seçimde, delegelerin yüzde 5’nin yani 67 delegenin imzasını alan partili, Özel’in karşısında aday olabilecek.

Ancak kurultayda Özel’in karşısında bir adayın çıkması beklenmiyor.

Kurultayın üçüncü gününde ise Parti Meclisi (PM) seçimi gerçekleşecek. Çarşaf liste ile gidilecek seçimde, Özel’in 52 kişilik "anahtar listesi" olacak.

CHP PM, 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını dün yaptı. Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı, 1 saat sürdü.

PM'de 39. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlandı. Özel, PM üyelerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

PM'DE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Kulislerde, 60 kişiden oluşan PM'nin yarısından fazlasının değişeceği konuşuluyor.

Kurultayda tüzük değişikliği de gerçekleşecek PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişiklikler gündemde.

Böylece partinin kayıtlı bin 300'ün üzerinde delegesi, yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğünde kendilerine sunulan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

Özgür Özel, kurultaya eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet edeceğini söylemişti.