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CHP'de bugün iki önemli toplantı vardı.

Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ

Parti Meclisi'ndeki oylamada CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş oldu.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş kararın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.

Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.''

Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018

Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018

İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU

Parti Meclisi'ndeki oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi, oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu 13 Aralık'ta evinde ziyaret etmiş ve aile fotoğrafı çektirmişti.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

Kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamada ise özetle şöyle konuştu:

''Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul ile hatta tüm Türkiye ile hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız ama aynı zamanda erdemli özenli ve ahlaklı bir süreci bu kampanya sürecinde tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbul'un geleceği için en üst seviyede en değerli vatandaş hazinesiyle bu ilin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde 100 emin bir birey olarak Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgiyle saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin diyorum.''

İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Aralık 2018

Diğer adaylar şöyle:



Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: (Seyhan Belediye Başkanı) Zeydan Karalar



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhittin Böcek

Bolu Belediye Başkan adayı: Tanju Özcan

