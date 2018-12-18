Son dakika haberi! CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü PM toplantısı gerçekleştirildi.



CHP, İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayını geri çekeceğini belirtmişti. İYİ Parti ile yapılan işbirliği sonrasında gerçekleştirilen PM'de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkan adayları belirlendi. Partide merak konusu olan Mersin ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları ise bir sonraki PM'ye bırakıldı.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısında toplam 68 aday belirlenmiş oldu.



Bugün belirlenen adaylarla 531 adayını belirleyen CHP'de sonraki PM'nin ise 24 Aralık'ta yapılması bekleniyor.



CHP'de, İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrasında açıklanan 12 büyükşehir belediye başkan adayından Balıkesir adayı Ahmet Akın'ın geri çekileceği belirtilirken, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Antalya'da Muhittin Böcek, Adana'da ise Zeydan Karalar isimleri bugün açıklandı.



CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını Twitter'dan verdi. İmamoğlu, ''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.



İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri sırasında çokça konuşulan bir başka il ise Adana idi. Yapılan görüşmelerde İYİ Parti'nin burada CHP adayını desteklemesi kararlaştırıldı. CHP bunun üzerine Adana'da mevcut Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıkladı.



CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. İYİ Parti burada da CHP adayını destekleyecek.



BOLU'YA VE İZMİT'E MİLLETVEKİLİ ADAY



CHP'de ittifak öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak milletvekili Ahmet Akın'ın ismi açıklanmıştı ancak yapılan görüşmelerde burada İYİ Parti adayının desteklenmesi kararı alınmış ve Akın'ın geri çekileceği belirtilmişti. Bu durumda bugün Bolu için açıklanan Tanju Özcan, İzmit için açıklanan Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP' şu ana kadar iki milletvekilini belediye başkan adayı göstermiş oldu.



YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş kararın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.

Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.''

Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018

Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018

İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU

Parti Meclisi'ndeki oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi, oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu 13 Aralık'ta evinde ziyaret etmiş ve aile fotoğrafı çektirmişti.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı" dedi.



CHP'nin 31 Mart seçimleri için açıkladığı dördüncü grup adaylar arasında İstanbul'da vardı. Parti Meclisi'nde görüşülen isimler arasında yer alan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, resmi açıklamayı parti üyeleri ve yakınları ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan Başkanlık makamında öğrendi. Açıklamanın yapılması ile birlikte Başkanlık makamında büyük bir sevinç ve coşku yaşandı. İmamoğlu'nu ilk tebrik edenler önce aile yakınları, parti üyeleri ve mesai arkadaşları oldu. Daha sonra açıklama yapmak üzere başkanlık makamından çıkan İmamoğlu, açıklamanın yapılacağı yere gelerek burada bulunan basın mensupları ile tek tek tokalaştı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, konuşmasına başta ailesi, partisi, mesai arkadaşları ve İstanbullulara ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başladı.



İmamoğlu konuşmasını devamında "Haberi alır almaz sizlerle paylaşmanın keyfini ve onurunu yaşıyorum. Bu bir başlangıç anı, hepimiz için önemli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle önce teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün aileme. Tabi ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü İlçesi Başkanı'na, tüm üyelerine, Beylikdüzü'müzün yeni doğmuş bebeğinden en tecrübelisine, bütün Beylikdüzü'lü hemşerilerime, dostlarıma -onlar çünkü dostlarını, bir kardeşlerini İstanbul'a uğurluyor- bunun keyfini onurunu yaşasınlar, bunun sahiplenmesini yaşasınlar. İstanbul İl Başkanı ve İstanbul İl Başkanlığı'nın tüm üyelerine ve de tabi partimin tüm üst kurullarına, parti meclisine, MYK üyelerine ve en başta çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ve nihayetinde bu bir ulusal meseledir, çok önemli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada tüm İstanbullulara ve de tüm Türkiye'ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum." dedi.



“ÇOK KARARLI BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ"



“Çok güzel bir süreç yaşayalım" diyen Ekrem İmamoğlu, “İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul'la, hatta tüm Türkiye ile, hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Aynı zamanda erdemli, özenli, ahlaklı bir süreci, bu kampanya sürecinde tüm İstanbullulara yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle, bu ilin yaşayanların içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğine inandığımız İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söyleneceği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.



“ALLAH BENİ HİÇ KİMSEYE MAHCUP ETMESİN"



İmamoğlu, “Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgi ve saygı ortamıyla ifade ediyorum ki, Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun, Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin." Şeklinde konuştu.

İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Aralık 2018

CHP'nin diğer belediye başkan adayları şöyle:



"Adana Çukurova'da Soner Çetin (mevcut), Adıyaman Yaylakonak beldesi Abuzer Aydın, Ankara Mamak'ta Adnan Demirci, Polatlı'da Sami Çay, Antalya Muratpaşa'da Ümit Uysal (mevcut), İbradı'da Serkan Küçükkuru, Konyaaltı'nda Semih Esen, Döşemealtı Turgay Genç (mevcut), Aksu'da İsa Yıldırım, Finike'de Mustafa Geyikçi, Aydın Kuşadası'nda Ömer Günel, Didim'de Ahmet Deniz Atabay (mevcut), Söke'de Levent Tuncel, Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Bartın Ulus'ta Çetin Selçuk Arslan, Batman Gercüş Kayapınar'da Osman Önel, Bitlis Tatvan'da Nazım Göçmen, Bolu Mudurnu Taşkesti'de Mustafa Acar, Burdur Ağlasun Fevzi Kasap, Çanakkale Eceabat'ta Metin Övün, Bozcaada'da Hakan Can Yılmaz (mevcut), Çorum Mecitözü'nde Veli Aylar, Diyarbakır Çınar'da Muharrem Öztürk, Ergani'de Vedat Çetin, Hani'de Erme Barç, Çermik'te Abdulkadir Akdağ, Silvan'da Gülistan Baysal, Hazro'da Abdullah Kaplama, Edirne Uzunköprü Kırcasalih'te Hüseyin Tütüncü, Erzincan Kemaliye'de Soner Coşkun, Otlukbeli'nde Haci Yeşildağ, Erzurum Yakutiye'de Cemal Koçak, Hakkari Çukurca'da Abubekir Aksaç, Şemdinli'de Mirpenç Uysal, Isparta Eğirdir'de Mehmet Kaş, Şarkikaraağaç Çiçekpınar'da Enver Tunç, İstanbul Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Karaman Kazım Karabekir'de Sami Evren, Kastamonu Pınarbaşı'nda Mete Yılmaz, Çatalzeytin'de Mahir Muhlis Acar, Kırıkkale Balışeyh'te Hasan Erdal, Kırklareli Lüleburgaz'da Murat Gerenli (mevcut), Konya Akşehir'de Eyüp Oyan, Hüyük'te Ali Büyükdoğan, Yunak'ta Muammer Diri, Muş Bulanık Yoncalı'da İsmail Gündüz, Nevşehir Merkez Uçhisar'da Bünyamin Şabab, Ordu Kumru'da Osman Cayak, Ordu Gülyalı'da Ulaş Tepe, Rize Hemşin'de Şakir Bozak, Tekirdağ Saray'da Özgen Erkiş, Tokat Almus Görümlü'de Ali Güneş, Niksar Yazıcık'ta Tuncer Uzunoğlu (mevcut), Tunceli Pertek'te Ruhan Alan, Yalova Termal'de Selçuk Can Uslu, Yozgat Boğazlıyan Yenipazar'da Halil İbrahim Alparslan, Zonguldak Kilimli Muslu'da Sabahattin Adıyaman (mevcut) ve Devrek'te Çetin Bozkurt."



