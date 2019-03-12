CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, hakkındaki ''sahte senet'' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Gerek haberi yapan gazete ve bu gazete ve haberlere dayanarak kasıtlı olarak adil yargılamayı etkilemek isteyen başta Özhaseki ve Ömer Çelik olmak üzere haberi yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Başkanlık yarışının başlamasından itibaren Ankara seçmeninden gördüğümüz büyük ilgi ve anketlere yansıyan fark rakibimiz tarafından olgunlukla karşılanamamış çeşitli yalan beyanlarla bu gerçeğin önüne geçilmek istenmiştir.



Türkiye'de şeffaflık ilkesi gereği şeffaflık beyannamesini ilk imzalayan belediye başkanı benim. Bunun arkasında mal beyanında bulunmam ayrıca 1994'ten beri kamu görevi yapan rakibimin de mal beyanında bulunmasını istemem şu anda içinde bulunduğumuz iftira kampanyasına sebep olmuştur. Mal beyanından kaçmak için sığınılan bu yöntem asla bu talebimizden geri adım attırmayacaktır. Rakibimizin farkı kapatamamanın verdiği eziklikle bundan sonra hangi kumpaslara başvuracağı maalesef meşhuldür.

Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs resmi evrakta sahtecilik şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu şahıs avukatlığını yaptığım şirketin şahsıma yapmak istediği ödemeyi alıp kaçmış daha önceden şahsıma bırakmış olduğu senedi icraya vermemiz sonucunda bu şahsın senetteki imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Yani burada asıl mağdur benim. Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur. Avukatlığını yaptığım şirketin bu konuda herhangi bir itirazı olmayıp bu sahteci şahıs hakkında şirketi dolandırdığından dolayı onlar da suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bir suçun mağdurunu suçlu ilan etmek hangi çirkef zihniyetin ürünüdür? Nasıl başarıyorlar bunu?

Seçim uğruna bir sahteciye bu imkanı vermek bir utanç vesikasıdır. Ona bu imkanı verenlerin yüzlerine silemeyecekleri bir kara leke olarak yapışmıştır. 'Bilmeyerek bu suçlamaları Mansur Yavaş'a yönelttik' diyorsanız kötü. Bunları bilerek yapıyorsanız durum çok daha vahim. Bu insanın işlediği suçları biliyorsunuz Yavaş'ı suçlamak için ne yapacaksınız? Devam eden davalar var bu açıklamaları yapmak suç. Bu sahteci şahısı, işlediği 6 buçuk yıl suçtan, o çocuk istismarı dosyasından beraat ettirmeyi mi düşünüyorsunuz? Onun için mi sahip çıkıyorsunuz bu şahısa? Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi? Seçimi kaybetme paniği ile yapılanlar siyasete yakışmıyor."