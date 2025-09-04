CHP'nin Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe kongresi yapılmayacak

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan yeni kararlar geldi.



İlçe Seçim Kurulları, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçici tedbir kararının üzerine CHP'nin Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer'deki 39. Olağan İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi.

Kongrelerin 13-14 Eylül'de yapılması planlanıyordu.

İL KONGRESİNE ATIF

Üç İlçe Seçim Kurulu'nun da kararında İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararına atıf yapıldı.

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nun kararında şu ifadeler kullanıldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.