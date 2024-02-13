CHP'nin Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara kimdir?

CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara'nın kim olduğu ve biyografisi gündemi yakından takip eden vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, Utku Caner Çaykara'nın biyografisi...



UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?



1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.



2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.



2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu.



16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçildi.



Son olarak ise Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.



