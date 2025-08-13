CHP'nin Aydın il ve üç ilçe gençlik kolları başkanı istifa etti

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık görevinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.

Sosyal Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baskıyla değil, bizzat kendi hür iradesiyle istifa ettiğini belirtti.

"BASKICI VE DÜŞMANCA TAVIRLAR..."

Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık da son günlerde parti içinde yaşandığını belirtikleri hizipleşme ve milletvekillerinin ayrıştırıcı, baskıcı ve düşmanca tavırları nedeniyle görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini söyledi.

Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa ettiğini, parti üyeliğinin devam ettiğini açıkladı.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİYE KATILACAK MI?

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını açıkladı.