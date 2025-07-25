CHP'nin Bakırköy mitingindeki sloganlara soruşturma: 10 kişi gözaltında

Cumhuriyet Halk Partisi, her çarşamba günü gerçekleştirdiği mitinglerin sonuncusunu Bakırköy ilçesinde yaptı.

23 Temmuz günü gerçekleştirilen mitingde atılan bazı sloganlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, mitingdeki bazı ifadelerin cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı, henüz gözaltına alınamayan şüphelilerin tespiti ve adli makamlara sevki için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.