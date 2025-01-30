CHP'nin cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek: Yavaş yönetime itiraz etti mi?

CHP, cumhurbaşkanı adayını 3 ay içinde kamuoyuna açıklamayı hedefliyor.



Partinin hukukçu isimlerinin üzerinde çalıştığı yol haritasına göre, önce cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için kriterler ortaya konacak sonra takvim açıklanacak.



Şimdiden belirlenen kriterlere göre, anayasanın 101. maddesinde yer alan cumhurbaşkanı adaylığı kriterlerine uyan isimler aday olabilecek, sadece milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanları aday gösterebilecek, adaylar kampanya yapabilecek, ön seçim parti gözetiminde sandık kurularak yapılacak.



Parti üyelerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinin ardından, son söz yasal zorunluluk nedeniyle CHP’nin Meclis grubunda yani milletvekillerinde olacak.



YAVAŞ YÖNETİME İTİRAZ ETTİ Mİ?



Bu arada ismi adaylar arasında geçen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının ilanı için erken olduğunu, adayın Türkiye’ye sorulması gerektiğini söyleyerek yönteme itiraz ettiği belirtiliyor.



CHP kaynakları ise, Yavaş’ın bu itirazlarının iletişimle çözülecek bir durum olduğu ifade ediliyor.



Yavaş’ın Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, “Partinin adayı ben olmazsam asla partiden ayrılmam, adaylık düşünmem CHP’nin desteği olmadan farklı bir düşünce içinde olmam” dediği belirtiliyor.

"ADAY BELİRLEMEDİK"



NTV’ye konuşan CHP kaynakları, “Biz bir aday belirlemedik. Her yerde ön seçim isteniyordu. Bu işi geçe bırakmadan kararlılığımızı da göstermek adına şimdi yapalım istedik.” ifadesini kullandılar.