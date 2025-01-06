CHP’nin DEM Parti kararı ne olacak? Gözlerin çevrildiği MYK toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezindeki toplantı saat 11.50’de başladı.



Alınan bilgiye göre, yılın ilk MYK’sinde, Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç politika, parti içi disiplin dosyaları, partinin üye sayısı artış oranı ile etkinlik takvimi görüşülecek.



DEM’LE GÖRÜŞME OLACAK MI?



Toplantıda, DEM Parti heyetinin İmralı Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret, ardından TBMM’de milletvekili bulunan partilerle görüşmeleri ve sürece ilişkin CHP’nin izleyeceği yol haritasının da ele alınması bekleniyor.



ÖZGÜR ÖZEL BU TOPLANTIYI İŞARET ETMİŞTİ



Genel Başkan Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile yapılması planlanan toplantı için MYK toplantısını işaret etmişti.



Net bir tarih vermeyen Özel, parti yetkilileriyle bu konuyu ele alacaklarını söylemişti.