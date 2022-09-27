CHP'nin gazeteci raporu polemiği

Mersin'de polis karakoluna düzenlenen terör saldırısının ardından CHP Cezaevi Komisyonu'nun 2012 yılında hazırladığı tutuklu gazeteciler raporu yeniden gündem oldu. Nedeni de dünkü saldırıda öldürülen teröristin raporda isminin yer alması. Konuya ilişkin AK Parti ve CHP'den açıklamalar geldi.

CHP'nin gazeteci raporu polemiği

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Mersin'de 1 polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı terör saldırısının ardından AK Parti ile arasında yeni bir tartışma başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan teröristlerden biri olan Dilşah Ercan'ın, CHP'nin 2012 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda" yer aldığını söyledi.

Hamza Dağ Twitter'dan, "Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız" mesajını paylaştı.

O eleştiriye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yanıt verdi.

Bu olay üzerinden, partisine yönelik bazı asılsız iftiraların yöneltildiğini söyleyen Özel, Mersin'deki saldırıyı düzenleyen teröristlerden Dilşah Ercan'ın adının, CHP'nin tutuklu gazetecilere ilişkin bir raporunda yer aldığı için eleştirildiğini anımsattı.

''11 YIL ÖNCEKİ RAPORUN HESABI SORULUYOR''

Raporda adı geçen bazı kişilerin şu anda milletvekilli olduğunu ifade eden Özel, rapordaki isimlerin hepsinin, o dönem gazetecilik yaptığını basın kartlarıyla ispat ettiğini vurguladı.

Özel, ''Biz gidip bu teröristle ne konuştuk ne de görüştük'' diyerek partisinden, 11 yıl önceki raporun hesabının sorulduğunu dile getirdi. 

Özel o raporun tüm partilere gönderildiğini de söyledi.

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