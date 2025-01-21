CHP'nin grup toplantısı ertelendi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde konuşacağı partisinin grup toplantısı, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Özgür Özel, saat 13.30'da CHP il başkanları ile İstanbul İl Başkanlığı'nda basına kapalı toplantıda bir araya gelecek.

