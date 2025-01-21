CHP'nin grup toplantısı ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) TBMM grup toplantısının, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını nedeniyle ertelendiği bildirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya gelecek

CHP'nin grup toplantısı ertelendi

'den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde konuşacağı partisinin grup toplantısı, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Özgür Özel, saat 13.30'da CHP il başkanları ile İstanbul İl Başkanlığı'nda basına kapalı toplantıda bir araya gelecek.

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