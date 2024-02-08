CHP'nin Hatay adayı değişecek mi? Gözler 12 Şubat'taki PM ve MYK'da

CHP'de 31 Mart'taki yerel seçim öncesi son kritik toplantı gelecek hafta başında yapılacak.

12 Şubat Pazartesi günü önce Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından saat 18.00'de Parti Meclisi’nin toplanması bekleniyor. Toplantıların ana gündem maddesi açıklanmayan il ve ilçelerin adayları ve Hatay olacak.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar ve depremzedeler tarafından proteso edilmesi nedeniyle toplantılar bu hafta yapılması planlanan toplantı ertelendi.

Bu süre içinde yapılacak yeni anketlerin sonuçlarına göre Hatay ile ilgili son karar verilecek. Ama kulislere yansıyan bilgi CHP’nin "her kesimden oy aldığı'' gerekçesiyle Hatay’da Lütfü Savaş ile devam edeceği yönünde.

KRİTİK İLÇELER İÇİN ADAY MESAİSİ



Toplantıda; dört büyükşehir Malatya, Ordu, Kayseri, Şanlıurfa ve İstanbul’un kritik ilçeleri Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Adalar, Ankara’da Çankaya, Mersin’de Akdeniz, Adana’da Seyhan ilçelerinin adaylarının da açıklanması bekleniyor.



Bu arada daha önce 12 Şubat’ta yapılması planlanan aday tanıtım toplantısının Parti Meclisi toplantısının 12 Şubat’a kaydırılması nedeniyle 18 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

