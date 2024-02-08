CHP’nin Hatay adayı değişecek mi? Lütfü Savaş için formül arayışı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümündeki anma töreninde protesto edilen CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, adaylıktan çekilecek mi?



CHP yönetimi Lütfü Savaş için yeni bir formül arayışına girdi.



O formüllerden biri anket çalışması.



CHP’de yarın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacaktı. Ancak toplantı, pazartesi günü yapılacak.



Toplantının ertelenmesinin nedeni Hatay’da yapılacak anket çalışması.



Anket çalışması yalnızca Hatay Büyükşehir Belediyesi için değil, kentteki ilçe adayları için de yapılacak.



Anket çalışmasından çıkacak sonuca göre CHP yönetiminin bir adım atması bekleniyor.

KADIKÖY VE ÇANKAYA ADAYLARI KİM OLACAK?



CHP’nin gündeminde adayları açıklanmayan 4 büyükşehir ile kritik ilçeler de var.

Malatya, Ordu, Kayseri ve Şanlıurfa adayları ile İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Adalar; Ankara’da Çankaya, Mersin’de Akdeniz, Adana’da Seyhan gibi ilçelerin adayları da Pazartesi günü yapılacak MYK ve PM toplantılarında masaya yatırılacak.